Saturnia, entra nel vivo la preparazione dei biancoblu

Verso l'amichevole con Modica

1' DI LETTURA

CATANIA – Per i biancoblu di Farmitalia Saturnia si inizia a fare sul serio. La preparazione alla SuperLega Credem Banca 2023/24 diventa sempre più impegnativa e, giorno dopo giorno, i giocatori alzano l’asticella di un percorso che li porterà il prossimo 22 ottobre, in casa di Sir Safety Perugia. “Qualcosa adesso comincia a cambiare a livello fisico – spiega mister Waldo Kantor – si accusano i primi dolorini, perché il corpo sta riprendendo il ritmo di lavoro dopo i mesi di stop”.

Si comincia dunque ad entrare sempre di più nei tecnicismi, con lavori tattici sempre più impegnativi, aggiunge Kantor: “Sono giocatori professionisti che danno il tutto per tutto, che sanno fin dove possono spingersi e non si risparmiano. Alcuni vengono da diversi anni di SuperLega e questo fa si che loro stessi sappiano come comportarsi avendo totale consapevolezza delle proprie potenzialità. Gli allenamenti più lunghi non li spaventano e guardano dritti all’obiettivo”.

Kantor non parla solo di preparazione atletica e pallavolo, ma anche di carattere: “Sono coinvolti, vogliono farsi conoscere ed essere apprezzati non solo come giocatori di pallavolo, ma anche come uomini e lo stanno facendo conoscendo anche il territorio in cui vivono, grazie alla complicità di Randazzo, Frumuselu e Zappoli che stanno fornendo loro le chiavi di lettura di questa terra”.

Adesso l’attesa è per l’amichevole contro il Modica in programma al PalaCatania per il prossimo 20 settembre alle ore 18:30: “Quell’appuntamento non sarà solo di pallavolo, ma sarà la prima stretta di mano con chi ci supporterà per tutta la stagione ormai alle porte”.

In occasione dell’amichevole contro il Modica verranno consegnate, in assoluta anteprima, le card abbonamento a chi ha scelto il suo posto al PalaCatania entro il 31 agosto e nello stesso pomeriggio sarà possibile abbonarsi.