Saverio Romano: “‘Noi Moderati’ in campo per rafforzare il centrodestra”

Le parole del coordinatore politico

ROMA- “Noi moderati sarà presente in tutte le prossime competizioni elettorali per il rinnovo delle amministrazioni locali in Italia con la propria lista. Per quanto riguarda la competizione per il rinnovo del Parlamento europeo – fermo restando la certezza della partecipazione con la propria lista – è auspicabile inaugurare un percorso inclusivo di tutte le forze politiche e movimenti che si spirano ai valori popolari, liberali e riformisti. L’evocazione di una lista di “liberi e forti” è di nostro interesse se, con trasparenza e chiarezza, mira a rafforzare il centro del centrodestra politico italiano”. Così l’onorevole Saverio Romano coordinatore politico di Noi Moderati, in apertura del comitato direttivo del partito che si sta svolgendo a Roma