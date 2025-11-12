 Sbarca dal traghetto con 10 chili di droga: arrestato a Messina
Sbarca dal traghetto con dieci chili di droga: arrestato a Messina

In manette un uomo di 47 anni
VILLA SAN GIOVANNI
di
MESSINA – Carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Messina Centro hanno arrestato in flagranza un 47enne, per spaccio di sostanze stupefacenti.

Appena sbarcato a Villa San Giovanni

L’uomo era alla guida di un furgone cassonato sbarcato dal traghetto proveniente da Villa San Giovanni che trasportava, nascosti in un sottofondo, oltre 10 chilogrammi di marijuana accuratamente confezionati e sigillati in 18 buste di plastica termosaldate. L’uomo è stato portato in carcere in attesa dell’udienza di convalida.

