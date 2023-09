Sbarca dal traghetto con la cocaina: arrestato insieme al fratello

L'operazione dei carabinieri

PANTELLERIA (TRAPANI) – Pantelleria: due arresti per droga. I Carabinieri della Stazione di Pantelleria, con l’ausilio di personale della Guardia di Finanza della Tenenza dell’isola, coordinati dalla Procura della Repubblica di Marsala, hanno tratto in arrestato due fratelli (rispettivamente di 28 e 20 anni) per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’ispezione



Durante un servizio di controllo è stato fermato, dopo essere sbarcato dal traghetto, e perquisito il più giovane dei due che, proveniente da Trapani, con a seguito una bicicletta elettrica, ha insospettito il personale deputato al controllo accortosi del tentativo di deviare il proprio tragitto nascondendosi fra la folla di turisti. I militari hanno scovato e sequestrato tre involucri di cocaina, per un peso complessivo di circa 120 grammi (nascosta all’interno della bici nel telaio sotto sella e sotto manubrio).

La perquisizione



Estesa la perquisizione al domicilio veniva rinvenuta e sottoposta a sequestro 50 grammi di marijuana e una sostanza da taglio tipo magnesite nella disponibilità del fratello 28enne, lì presente. Entrambi i giovani venivano tratti in arresto e, a seguito dell’udienza di convalida, sono stati sottoposti rispettivamente all’obbligo di presentazione alla P.G. (28 enne) e agli arresti domiciliari (20enne)