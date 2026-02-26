 Sbatte la testa della compagna sul pavimento, in manette a Ragusa
Sbatte la testa della compagna sul pavimento, in manette a Ragusa

I carabinieri lo bloccano e lo portano in carcere
PALERMO – Insulta e picchia violentemente a casa la convivente, colpendola con calci e schiaffi, ma lei riesce a svincolarsi per un attimo e a chiedere aiuto al 112. I carabinieri di Ragusa al loro arrivo trovano l’uomo, quasi nudo, che sbatte la testa della donna contro il pavimento.

Dopo averlo bloccato, arrestano il 47enne in flagranza di reato di reato per lesioni personali aggravate e maltrattamenti in famiglia. La vittima è stata portata da persone del 118 in ospedale dove, al termine delle medicazioni, è stata dimessa con una prognosi di 25 giorni. L’uomo è stato condotto in carcere.

