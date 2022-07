Scadenze fiscali, il calendario di luglio 2022

Importanti novità per i possessori di partita Iva a regime forfettario

1' DI LETTURA

Il mese di luglio è già iniziato e porta con se alcune novità dal punto di vista fiscale. La prima riguarda le partite Iva in regime forfettario: dal 1° luglio scatta l’obbligo di fatturazione elettronica, qualora i ricavi e i compensi nel 2021 abbiano superato la soglia dei 25mila euro. Inoltre, dal 1° luglio viene abolito l’esterometro e sono previste sanzioni per esercenti e professionisti che non permettono il pagamento tramite carte.

Il calendario di luglio prosegue con un tris di scadenze a metà mese: il 15 con gli adempimenti contabili per i soggetti Iva, le associazioni e gli esercenti commercio. Si continua con il versamento della seconda rata delle imposte sui redditi entro il 18 luglio, e infine entro il 20 luglio va effettuata la trasmissione telematica della dichiarazione relativa alle operazioni effettuate nel trimestre precedente insieme al versamento dell’Iva dovuta.

Il 25 luglio è fissata una scadenza importante per Caf e commercialisti: entro questa data vanno trasmessi i modelli 730/2022 elaborati che i contribuenti hanno trasmesso nel periodo dal 21 giugno al 15 luglio. L’ultimo appuntamento del mese di luglio è con la trasmissione della dichiarazione trimestrale Iva riepilogativa delle operazioni effettuate nel precedente trimestre, insieme al versamento dell’Iva dovuta.