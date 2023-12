Scattata la prescrizione, Schifani esce dal processo “Montante bis”

La comunicazione è stata data in aula dal presidente del tribunale di Caltanissetta Francesco D'Arrigo

PALERMO – Il presidente della Regione Renato Schifani esce dal processo “Montante bis”. La sua posizione è stata dichiarata prescritta. Il presidente del tribunale di Caltanissetta Francesco D’Arrigo ha letto stamani un’ordinanza in apertura di udienza.

In realtà Schifani potrebbe ancora restare nel processo, ma dovrebbe rinunciare alla prescrizione puntando ad un’assoluzione nel merito. I suoi legali, gli avvocati Roberto Tricoli e Sonia Costa, si limita a dire che “valuteremo la situazione con il presidente”.

Concorso in associazione a delinquere e rivelazione di segreti d’ufficio sono i capi di imputazione per Schifani. Il governatore nel 2015 avrebbe appreso dell’esistenza dell’inchiesta su Montante da Arturo Esposito, ex direttore dell’Aisi e generale, grazie alla veicolazione di Andrea Grassi, ex direttore della prima divisione dello Sco. Appresa la notizia Schifani la avrebbe fatto sapere a Cuva affinché informasse il colonnello Giuseppe D’Agata che quest’ultimo capo centro della Dia di Palermo, fosse sotto inchiesta.

Schifani – assieme a Esposito e Cuva – è anche imputato per avere riferito al professore Cuva, dopo averlo appreso sempre da Esposito, che erano state disposte delle intercettazioni nei confronti della moglie di D’Agata. Nel troncone principale, però, Grassi è stato assolto in appello dopo che in primo grado aveva avuto 1 anno e 4 mesi. Il dibattimento bis sul “Sistema Montante” si è trasformato in un maxi processo. Sotto accusa i rapporti tra l’ex potente presidente di Sicindustria, politici e rappresentanti delle istituzioni.

Oltre a Montante, anche l’ex presidente della Regione Rosario Crocetta, gli ex assessori Linda Vancheri e Mariella Lo Bello, l’ex commissario Irsap, Maria Grazia Brandara, gli imprenditori Giuseppe Catanzaro, Rosario Amarù e Carmelo Turco, l’ex vice questore aggiunto presso l’ufficio di frontiera di Fiumicino, Vincenzo Savastano, Gaetano Scillia ex capocentro Dia di Caltanissetta, Arturo De Felice ex direttore della Dia, Giuseppe D’Agata e Diego Di Simone Perricone, ex capo della security di Confindustria. Quando si seppe dell’indagine Schifani fece una nota di smentita: “Mi si contesta di avere favorito una persona con cui non ho mai avuto rapporti di amicizia e frequentazione”.