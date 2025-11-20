“Scendere per Strada”, a Palermo la mostra su Giovanni Gentile

Dal 21 novembre al 18 gennaio all'Archivio storico comunale

PALERMO – La memoria storica del Novecento italiano torna al centro del dibattito a Palermo. In occasione degli ottant’anni dalla scomparsa di Giovanni Gentile (1875-1944), una delle figure intellettuali e politiche più influenti e controverse della storia nazionale, l’Archivio Storico Comunale di Palermo ospiterà la mostra itinerante ministeriale “Scendere per strada. Giovanni Gentile tra cultura, istituzioni e politica”.

Promossa dal Ministero della Cultura e coordinata da Andrea De Pasquale, l’esposizione sarà visitabile dal 21 novembre 2025 al 18 gennaio 2026.

Il Teorico Militante: Dall’Accademia al Governo

Il titolo della mostra, “Scendere per strada”, richiama l’idea gentiliana dell’intellettuale militante: un pensatore che abbandona la “torre d’avorio” per diventare un protagonista attivo della vita pubblica, impegnato a contribuire «al progresso intellettuale, morale ed economico del popolo italiano».

Gentile fu l’architetto culturale del regime fascista, fondatore di istituti che ancora oggi segnano il panorama culturale italiano. Il percorso espositivo, sviluppato nelle quattro sale dell’Archivio Storico, offre a studenti, cittadini e specialisti una lente critica per analizzare le luci e le ombre di questa figura centrale e drammatica. L’allestimento si apre con un video didattico sulla storia del filosofo che funge da guida introduttiva all’intero percorso.

In mostra, documenti, reperti e testimonianze inedite provengono dal prestigioso archivio Gentile custodito presso l’Università La Sapienza di Roma.

La Sala Almeyda e Il Dramma della Riforma Scolastica

Il momento culminante dell’esposizione, allestito nella suggestiva Sala Almeyda, è interamente dedicato alla celebre Riforma Gentile (1923). Riconosciuta come la più radicale e selettiva riforma scolastica del XX secolo, essa rappresentò un ponte ideologico tra la crisi del liberalismo e l’affermazione del Fascismo, istituendo una scuola gerarchica fondata sull’eccellenza umanistica. La mostra ne svela la genesi, le contraddizioni e l’impatto duraturo, le cui conseguenze strutturali arrivarono fino alla riforma del 1962.

Un Ponte con la Sicilia: Tesori e Lettere Inedite

Ad arricchire l’allestimento ministeriale, una preziosa sezione locale curata dall’Archivio Storico Comunale in stretta collaborazione con la Biblioteca Regionale della Sicilia “Alberto Bombace” e con il contributo di collezionisti e studiosi locali.

Di particolare interesse è il fondo Scolastica della Biblioteca Regionale e l’epistolario che documenta i fitti scambi tra Gentile e insigni personalità siciliane, con lettere provenienti dalla Biblioteca Sciascia e dal Museo Pitrè.

Infine, la Sala dei Lucernari, eccezionalmente aperta al pubblico, ospiterà una suggestiva e toccante ambientazione scolastica d’epoca, completa di banchi antichi, oggetti didattici da collezioni private e una grande gigantografia del filosofo.

“Siamo particolarmente fieri che Palermo, con il suo Archivio Storico – custode della nostra memoria civica – ospiti un’iniziativa di così alto profilo scientifico e culturale,” dichiara Giampiero Cannella, Assessore alla Cultura del Comune di Palermo. “La mostra ‘Scendere per strada’ non teme di affrontare la complessità. Offre una lettura critica e approfondita di un intellettuale che ha plasmato le istituzioni e la cultura italiana del Novecento. Invitiamo in particolar modo le scuole a fruire di questa straordinaria opportunità per confrontarsi con un capitolo fondamentale, e talvolta scomodo, della nostra storia nazionale, per comprendere le radici della nostra identità e delle nostre istituzioni”.

Informazioni Utili

• Inaugurazione: 21 novembre 2025

• Sede: Archivio Storico Comunale di Palermo

• Periodo: 21 novembre 2025 – 18 gennaio 2026

• Orari: Lunedì e martedì: 9:00 – 13:30. Da mercoledì a domenica: 9:30 – 17:00

• Per informazioni e prenotazioni (scuole e gruppi): progettispecialiarchivio@comune.palermo.it