La posizione degli undici simboli

PALERMO – La prima lista in alto a sinistra sarà quella di Alleanza Verdi Sinistra, l’ultima a destra quella di Alternativa popolare. Effettuato il sorteggio per la posizione delle 11 liste sulla scheda elettorale per la circoscrizione Sicilia-Sardegna.

La scheda elettorale

A seguire, dopo Avs, ci saranno: Movimento 5 stelle; Fratelli d’Italia; Partito democratico; Lega Salvini Premier; Stati Uniti d’Europa; Azione con Calenda; Libertà-Cateno De Luca; Pace, Terra e Dignità; Forza Italia-Noi Moderati. Chiuderà, appunto, Alternativa popolare.

