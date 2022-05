Scherma, campionati cadetti e giovani: risultati 1^ giornata

La prima campionessa della categoria Cadette è Alessandra Nicolai del Padova Scherma, che si è imposta nella prova di sciabola femminile

PALERMO – Si sono aperti oggi a Catania i Campionati Italiani Cadetti e Giovani di Scherma con le prime tre gare dedicate agli under 17.

La prima campionessa italiana della categoria Cadette è Alessandra Nicolai del Padova Scherma, che si è imposta nella prova di sciabola femminile. La veneta classe 2005 ha iniziato bene nella fase a gironi e neI primi assalti, il primo ostacolo è arrivato ai quarti, dove ha superato Sofia Gullo della SS Scherma Lazio Ariccia soltanto all’ultima stoccata 15-14. In semifinale altro match di rincorsa che si è concluso con la vittoria per 15-13 su Maria Clementina Polli del Club Scherma Roma. Tutt’altra musica in finale, dove l’atleta di Cosimo Melanotte ha messo il turbo e si è portata avanti fino al 12-0 su Gaia Karola Carafa del Dauno Foggia, chiudendo poi i conti sul punteggio di 15-5. Terzo gradino del podio anche per Martina Giancola del Club Scherma San Severo.

Finale al cardiopalma nel fioretto femminile Cadette, dove Vittoria Pinna del Club Scherma Pisa Antonio Di Ciolo l’ha spuntata 15-14 su Nicole Capodicasa del Frascati Scherma. La pisana era sotto 7-1, poi è ruscita a recuperare fino al 10 pari, ha nuovamente subito l’allungo dell’avversaria fino al 14-11, ma a quel punto ha messo a segno quattro stoccate di fila, che le hanno permesso di aggiudicarsi il titolo. In precedenza l’allieva del maestro Simone Piccini aveva battuto 15-11 la campionessa europea in carica Matilde Molinari della Comini Padova, che si è piazzata al terzo posto insieme a Greta Collini del Dlf Venezia.

Rivincita nella spada maschile Cadetti per Matteo Galassi, che era stato secondo l’anno scorso e che stavolta invece ha conquistato la vittoria in finale su Alberto Paoletti della Scherma Vittoria Pordenone col punteggio di 15-10. Il portacolori del Circolo della Spada Cervia Milano Marittima, già bronzo europeo a Novi Sad 2022, ai quarti aveva superato 15-11 Fabio Mastromarino della Scherma Pistoia, poi in semifinale aveva sconfitto 15-8 Sebastiano Bosso dell’Associazione Scherma Pro Vercelli. Dall’altra parte del tabellone Paoletti era giunto in finale grazie al successo per 15-11 su Dario Benetti della Scherma Treviso.

Oggi andranno in scena le stesse gare, ma della categoria Giovani.

CAMPIONATI ITALIANI CADETTI E GIOVANI – SPADA MASCHILE – Catania, 26 maggio 2022

Finale

Galassi (Circolo della Spada Cervia Milano Marittima) b. Paoletti (Scherma Vittoria Pordenone) 15-10



Semifinali

Galassi (Circolo della Spada Cervia Milano Marittima) b. Bosso (Associazione Scherma Pro Vercelli) 15-8

Paoletti (Scherma Vittoria Pordenone) b. Benetti (Scherma Treviso) 15-11



Quarti

Galassi (Circolo della Spada Cervia Milano Marittima) b. Mastromarino (Scherma Pistoia) 15-11

Bosso (Associazione Scherma Pro Vercelli) b. Cortini (Circolo Schermistico Forlivese) 15-10

Paoletti (Scherma Vittoria Pordenone) b. Puliti (Club Scherma Roma) 15-7

Benetti (Scherma Treviso) b. Ferrandina (Club Scherma Bari) 15-11



Classifica (135): 1. Matteo Galassi (Circolo della Spada Cervia Milano Marittima), 2. Alberto Paoletti (Scherma Vittoria Pordenone), 3. Dario Benetti (Scherma Treviso), 3. Sebastiano Bosso (Associazione Scherma Pro Vercelli), 5. Lawrence Pascal Ferrandina (Club Scherma Bari), 6. Leonardo Cortini (Circolo Schermistico Forlivese), 7. Fabio Mastromarino (Scherma Pistoia), 8. Lucio Puliti (Club Scherma Roma)

CAMPIONATI ITALIANI CADETTI E GIOVANI – FIORETTO FEMMINILE – Catania, 26 maggio 2022

Finale

Pinna (Club Scherma Pisa Antonio Di Ciolo) b. Capodicasa (Frascati Scherma) 15-14



Semifinali

Pinna (Club Scherma Pisa Antonio Di Ciolo) b. Molinari (Comini Padova) 15-11

Capodicasa (Frascati Scherma) b. Collini (Dlf Venezia) 15-13



Quarti

Molinari (Comini Padova) b. Rotella (Club Scherma Jesi) 15-7

Pinna (Club Scherma Pisa Antonio Di Ciolo) b. Gabola (Club Scherma Torino) 15-6

Capodicasa (Frascati Scherma) b. Giordani (Club Scherma Jesi) 15-12

Collini (Dlf Venezia) b. Pompilio (Comini Padova) 15-7



Classifica (46): 1. Vittoria Pinna (Club Scherma Pisa Antonio Di Ciolo), 2. Nicole Capodicasa (Frascati Scherma), 3. Matilde Molinari (Comini Padova), 3. Greta Collini (Dlf Venezia), 5. Sofia Giordani (Club Scherma Jesi), 6. Letizia Gabola (Club Scherma Torino), 7. Greta Pompilio (Comini Padova), 8. Claudia Rotella (Club Scherma Jesi)

CAMPIONATI ITALIANI CADETTI E GIOVANI – SCIABOLA FEMMINILE – Catania, 26 maggio 2022

Finale

Nicolai (Padova Scherma) b. Carafa (Dauno Foggia) 15-5



Semifinali

Nicolai (Padova Scherma) b. Polli (Club Scherma Roma) 15-13

Carafa (Dauno Foggia) b. Giancola (Club Scherma San Severo) 15-12



Quarti

Nicolai (Padova Scherma) b. Gullo (SS Scherma Lazio Ariccia) 15-14

Polli (Club Scherma Roma) b. Viale (Champ Napoli) 15-12

Carafa (Dauno Foggia) b. Resciniti (Champ Napoli) 15-8

Giancola (Club Scherma San Severo) b. Manzo (Champ Napoli) 15-7



Classifica (41): 1. Alessandra Nicolai (Padova Scherma), 2. Gaia Karola Carafa (Dauno Foggia), 3. Martina Giancola (Club Scherma San Severo), 3. Maria Clementina Polli (Club Scherma Roma), 5. Chiara Resciniti (Champ Napoli), 6. Mariella Viale (Champ Napoli), 7. Morena Manzo (Champ Napoli), 8. Sofia Gullo (SS Scherma Lazio Ariccia).