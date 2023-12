Schiaffeggia un’infermiera all’ospedale di Sciacca: denunciato un 73enne

L'uomo è indagato per lesioni cagionate a personale sanitario e interruzione di pubblico servizio

SCIACCA (AGRIGENTO) – Un uomo di 73 anni è stato denunciato dai carabinieri della procura di Sciacca per aver schiaffeggiato un’infermiera all’ospedale “Giovanni Paolo II”.

La dinamica dei fatti

L’uomo, residente a Villabate (in provincia di Palermo), pretendeva una visita medica immediata e notando che c’erano altri degenti in turno prima di lui, si è alterato. Quando l’infermiera ha provato a calmarlo e a farlo ragionare, il paziente l’ha schiaffeggiata. Il 73enne è indagato per lesioni cagionate a personale sanitario e interruzione di pubblico servizio.