A scontrarsi due auto, il giovane è stato sbalzato fuori dall'auto

FOGGIA – Drammatico incidente stradale mortale, avvenuto nella serata di ieri, mercoledì 22 gennaio, in pieno centro, a Foggia.

Per cause ancora da accertare, intorno alle 22.30 si sarebbe verificato un violento impatto tra due autovetture, una BMW e una Fiat Panda, all’incrocio tra viale Ofanto e Corso Roma.

Dopo l’impatto la Fiat Panda ha proseguito la propria corsa finendo contro un cartellone pubblicitario, mentre uno degli occupanti, di circa 20 anni, è stato sbalzato fuori dal veicolo. Per il giovanissimo non c’è stato nulla da fare perché è morto sul colpo.

Nell’impatto sono rimasti feriti gli occupanti delle auto che sono stati trasportati in ospedale per gli accertamenti e per curare le ferite.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118, i vigili del fuoco e le forze dell’ordine per prestare assistenza, effettuare i rilievi e ricostruire la dinamica dell’incidente.