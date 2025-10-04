 Schifani accoglie l'appello dell'Odg: niente querela al Gds
Schifani accoglie l’appello dell’Odg: niente querela al Gds

"Pur ribadendo che considero l'inserzione pericolosa perché suscita odio sociale", dice il Governatore
IL FATTO
di
PALERMO – “Accolgo l’appello dell’Ordine dei giornalisti di Sicilia e, pur ribadendo che considero l’inserzione pubblicitaria non solo lesiva della mia immagine, ma anche potenzialmente pericolosa perché suscita odio sociale, e che permane quindi l’intenzione di agire nei confronti del committente della stessa, dispongo il ritiro della querela nei confronti del direttore responsabile del Giornale di Sicilia, anche per il consolidato rapporto di stima professionale nei suoi confronti”.

Lo annuncia il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani. “Resta fermo che, sul piano giuridico – prosegue – sussiste una responsabilità del direttore in termini di culpa in vigilando, tuttavia, nel rispetto del ruolo fondamentale che la stampa svolge nella vita democratica e nella consapevolezza che non vi è alcuna volontà di censura, ritengo opportuno accogliere l’appello dell’Ordine. La libertà di informazione e il pluralismo – conclude – sono valori irrinunciabili che intendo sempre tutelare, pur nella legittima difesa della mia dignità personale e istituzionale”.

L’appello lanciato nelle scorse ore dall’Odg Sicilia.

