Le parole del governatore

PALERMO – Il presidente della Regione Siciliana renato Schifani chiede a Dua Lipa e al marito Callum Turner di prendere le distanze dal The Telegraph. Il governatore si riferisce al titolo del quotidiano britannico sui festeggiamenti per il matrimonio della coppia, che ha accomunato la Sicilia alla mafia.

Schifani: “I siciliani hanno dimostrato senso di ospitalità”

“Sono certo che Dua Lipa e Callum Turner abbiano potuto apprezzare l’affetto e l’accoglienza che la Sicilia ha riservato loro in questi giorni e anche in passato. – dice Schifani -. Nonostante qualche comprensibile malumore da parte dei residenti per le limitazioni agli spostamenti e i disagi legati alle misure di sicurezza adottate nelle aree interessate dalle celebrazioni, i siciliani hanno dimostrato ancora una volta grande senso di ospitalità”.

Dua Lipa e Callum Turner

“Dua Lipa e Turner prendano le distanze dal Telegraph”

“Proprio per questo mi auguro che vogliano prendere le distanze dal titolo offensivo pubblicato dal Telegraph – ancora il governatore – e difendere la scelta che hanno fatto di celebrare qui un momento così importante della loro vita. Sarebbe un gesto di attenzione verso una terra che li ha accolti con generosità e che merita di essere conosciuta per la sua bellezza, la sua cultura e la sua straordinaria capacità di rinascita, non attraverso stereotipi che appartengono al passato”.

Il governatore non è l’unico esponente politico siciliano ad avere protestato per il titolo del quotidiano britannico. Anche il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, ha lamentato il danno di immagine per la città e la Sicilia. Proteste anche dal deputato di Forza Italia all’Ars Marco Intravaia e dal Movimento cinque stelle.