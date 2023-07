Schifani e il caro-voli: “Ricattati dalle lobby dei cieli”

Post del governatore

PALERMO – Il governatore siciliano Renato Schifani torna ad attaccare sul caro-voli. Lo fa con un post nel quale cita i dati di Altroconsumo. “Nei primi sei mesi del 2023 le tariffe dei voli in Italia sono salite del 50% – sottolinea Schifani -. Talvolta i prezzi delle compagnie low cost sono addirittura superiori rispetto a quelli dei voli di linea. I costi accessori possono far aumentare il prezzo iniziale del biglietto anche del 545%”.

“Il caro-voli non è più un problema soltanto siciliano”

Schifani, proprio sul caro-voli, poi aggiunge: “Ormai non è più solo un problema per le rotte da e per la Sicilia, ma è l’intero sistema paese ad essere sotto il ricatto di una vera e propria ‘lobby dei voli’, che specula sulla pelle degli italiani. La nostra battaglia continua senza se e senza ma. I cittadini prima di tutto”. Alcuni giorni fa il governatore siciliano, intervistato a ‘Diario del Giorno’, era tornato ad attaccare gli aumenti indiscriminati dei prezzi dei biglietti aerei: “Fino quattrocento euro per un Palermo-Roma, scenario inaccettabile”.