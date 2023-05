Schifani e Lombardo “convocano” Calderoli

La riforma dei leghisti desta qualche perplessità.

PALERMO – Complice l’anniversario dell’autonomia siciliana il disegno di legge sul regionalismo differenziato finisce nel mirino di Renato Schifani e Raffaele Lombardo. I due chiedono al Ministro leghista Calderoli un confronto per rivedere alcuni aspetti della riforma (adottata in Consiglio dei Ministri da tutte le forze di maggioranza).

Schifani: “La nostra adesione non è definitiva”

Il presidente Schifani, che aveva già sollevato il problema in occasione della convention nazionale di Forza Italia, stamattina è tornato sul tema. “Il regionalismo differenziato deve costituire per l’autonomia siciliana l’occasione per modernizzare le sue istituzioni e per riorganizzare la pubblica amministrazione. Sul disegno di riforma in materia ho riaffermato che se si sono fatti passi in avanti rispetto al testo iniziale, che è stato modificato, questo non significa che sia un’adesione definitiva, sia chiaro”, ha ribadito. “Qualunque riforma non può essere penalizzante per la Sicilia e per il Sud. I livelli essenziali delle prestazioni e dei servizi vanno garantiti in modo uniforme sull’intero territorio nazionale”, spiega Schifani che ritiene inoltre insufficienti i 10 milioni stanziati per l’insularità. E su questi due temi chiede un confronto al governo centrale.

Le perplessità di Lombardo

A dargli manforte è il leader autonomista Raffaele Lombardo che sabato a Catania, in occasione della kermesse a sostegno di Trantino, aveva invitato i deputati del Mpa a intestarsi una battaglia per vigilare sulla riforma e chiarire alcuni aspetti poco chiari. Che ci sia un asse pianificato tra i due? Autorevoli fonti di centrodestra assicurano che non c’è nulla di concordato. Ma torniamo ai lombardiani. Oggi è arrivata la richiesta ufficiale i deputati regionali Giuseppe Castiglione, Giuseppe Lombardo, Giuseppe Carta al Presidente dell’Ars, Gaetano Galvagno, di sollecitare un incontro con il Ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Roberto Calderoli a Sala d’Ercole. “Il dibattito politico ed istituzionale attualmente in corso tra Governo nazionale e Regioni sul tema dell’attuazione della riforma, necessita, a nostro avviso, di un ulteriore momento di confronto da svolgere nella sede del nostro Parlamento regionale, finalizzato a chiarire aspetti ancora oscuri della riforma, con particolare riferimento alla questione della distribuzione delle risorse finanziarie, umane e strumentali, posti a garanzia di un’equa distribuzione di servizi e prestazioni a tutte le Regioni, anche a quelle speciali”, hanno spiegato gli onorevoli in una nota stampa che stempera i toni usati sabato dal patròn autonomista che dal palco aveva lanciato una bordata ai leghisti siciliani (nello specifico all’assessore Luca Sammartino) usando proprio la clava del regionalismo differenziato.

Lo scontro con Sammartino

“Dobbiamo fare una riflessione per trovare un nuovo approdo abbiamo avuto un’esperienza non facile con Lega che se si intesta l’autonomia differenziata nociva per il Sud non potrà più presentarsi agli elettori. Ecco perché parlo di penultimo approdo”, aveva detto l’ex presidente della Regione. Il riferimento è neanche a dirlo a Luca Sammartino che qualche giorno fa su La Sicilia aveva rovesciato l’accusa di Lombardo di “essere sempre al penultimo approdo”. “Non ho mai fatto parte del suo movimento, però ho il ricordo che il suo penultimo approdo era la federazione con il partito di cui faccio parte”, aveva detto il vice presidente della Regione. Aggiungendo che “se in politica la leadership si esprime attraverso i comportamenti, gli ultimi di Lombardo nei confronti del nostro partito si commentano da soli”. E adesso c’è ancora più carne sul fuoco. Le bocche dei leghisti siciliani al momento restano cucite.