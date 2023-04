Schifani e Zaia firmano protocollo sui territori viticoli patrimonio Unesco

L'isola di Pantelleria e le colline di Valdobbiadene e Conegliano al centro del progetto.

1' DI LETTURA

VERONA – Il gemellaggio tra Veneto e Sicilia viene suggellato da un protocollo d’intesa e un brindisi in occasione della cinquantacinquesima edizione di Vinitaly. Il presidente della Regione Sicilia, Renato Schifani, e quello della Regione Veneto, Luca Zaia, hanno sottoscritto un protocollo di collaborazione tra i due territori viticoli dichiarati patrimonio dell’Unesco: l’isola di Pantelleria e le colline di Valdobbiadene e Conegliano.

Due luoghi distanti da un punto di vista geografico ma che “presentano caratteristiche materiali e immateriali comuni”. Da qui l’idea di collaborare attraverso progetti e azioni comuni e sinergiche raccordate un’unica cabina di regia (nel protocollo si paventa la possibilità di istituire un comitato scientifico nominato dal Ministero dell’agricoltura e della sovranità alimentare).

Il governatore del Veneto Luca Zaia ha promosso la “sinergia tra Veneto e Sicilia, due territori con una storia simile, di agricoltura eroica”.

L’assessore regionale all’Agricoltura, Luca Sammartino, ha assicurato che la collaborazione con il Veneto non finisce qui. “Oggi costruiamo un ponte culturale tra Nord e Sud del Paese”. Un concetto ribadito dal presidente Schifani che ha sottolineato il valore simbolico dell’iniziativa che consiste nel “parlarsi tra regioni geograficamente distanti ma politicamente vicine”.

Nel corso della conferenza stampa, allestita nel padiglione Sicilia, Schifani è tornato sul tema del fotovoltaico ribadendo la sua posizione anticipata ai microfoni di Live Sicilia parlando di azioni che non portano né ricchezza né lavoro in Sicilia e sottolineando la necessità di intervenire per consentire che l’energia prodotta possa consentire alle famiglie siciliane di tirare una boccata d’ossigeno.