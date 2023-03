Schifani: “Forza Italia, situazione critica quasi pirandelliana“

Il presidente della Regione: “Gruppo compatto, poi c'è un altro parlamentare che è coordinatore di se stesso"

PALERMO – “Per ora mi occupo di fare il presidente della Regione, anche se il mio partito mi sta a cuore. Registro, però, che Forza Italia vive una situazione estremamente critica, direi quasi pirandelliana. Vi è un gruppo compatto attorno a Forza Italia, al simbolo e anche al presidente della Regione, e poi c’è un altro parlamentare (Gianfranco Miccichè, ndr) che è coordinatore forse solo di se stesso”. A dichiararlo è il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani, a margine della presentazione a Palazzo d’Orleans, a Palermo, del disegno di legge sul ripristino delle Province, rispondendo ai giornalisti che gli chiedevano se alle prossime amministrative Forza Italia presenterà liste proprie.

Tra Miccichè ed il presidente della Regione, sin dall’insediamento, non c’è stato certo un rapporto idilliaco, infatti all’interno del Parlamento Regionale, fino a qualche mese fa, erano presenti due gruppi denominati Forza Italia, uno che faceva capo all’ex presidente dell’Ars, l’altro al governatore.

Il presidente della Regione non ha spinge, almeno pubblicamente, sulla possibilità che avvenga un cambio alla guidata di Forza Italia in Sicilia, infatti ai cronisti che hanno chiesto di questo possibile cambio ha risposto: “Non compete a me farlo, io mi occupo della Sicilia. Questo compito mi è stato dato da tanti siciliani. Mi auguro che in questa logica prevalga il buon senso. Sono un uomo di mediazione e di garanzia dell’unità della coalizione – sottolinea Schifani -. Per quanto mi riguarda lavorerò perchè alle prossime amministrative, il centrodestra possa essere unito. Ce la metterò tutta perché si trovino intese per candidature condivise e non divisive. Questo sarà il mio sforzo. Certo, non imporrò nessun candidato, rispetterò tutti gli alleati e – ha concluso il governatore – farò di tutto perché si trovi la sintesi e si possa vincere sin dal primo turno”.