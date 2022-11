Schifani: “Il Ponte opera strategica per lo sviluppo”

"A giorni sarò a Roma per discutere con il ministro Salvini"

“A giorni saremo a Roma per discutere con il ministro Salvini di un’opera strategica per lo sviluppo e la crescita del nostro Mezzogiorno: la realizzazione del ponte sullo Stretto”. Lo ha detto il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani intervenendo in collegamento alla conferenza stampa di presentazione dell’esercitazione “Sisma nello Stretto 2022”, organizzata dal Dipartimento nazionale della Protezione Civile, in riferimento al confronto sulla realizzazione del Ponte che avrà assieme al presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto con il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini.

“Siamo convinti – ha continuato il presidente della Regione Siciliana – che ci siano tutti i presupposti per potere, non dico passare alla storia noi, ma alla storia del Paese tutti coloro i quali contribuiranno, in maniera seria e compiuta, all’attuazione di un progetto che, evidentemente, è sempre più strategico in una economia la globalizzazione e la velocità del trasporto delle merci è sempre più essenziale per la crescita e lo sviluppo del Pil di ogni Paese”.