Schifani inaugura un nuovo pezzo della Siracusa-Gela, il Pd: finanziata da noi

Dipasquale: "Attendiamo i nuovi finanziamenti promessi dal centrodestra"

PALERMO – Il governatore Renato Schifani inaugura oggi un nuovo tratto dell’autostrada Siracusa-Gela ma il Partito democratico si trova proprio nei luoghi del taglio del nastro, sul tratto Modica-Ispica, per rivendicare la paternità dell’opera. “Finanziata dal Pd”, dice lo slogan che i dem siciliani hanno stampato sulle magliette indossate da alcuni militanti guidati dal deputato regionale Nello Dipasquale.

“La seconda inaugurazione dell’autostrada”

Oggi la protesta verso la “seconda inaugurazione dell’autostrada Siracusa-Gela a opera del governo Schifani”. La prima, infatti, “era già stata celebrata dal governo Musumeci”. “Mentre – afferma Dipasquale – il governo di centrodestra inaugura per la seconda volta questo intervento finanziato dal Partito democratico e appaltato dal governo Crocetta ci chiediamo quando l’esecutivo in carica penserà di portare nuove risorse per la la realizzazione di infrastrutture che, come questa, favoriscono lo sviluppo del territorio. Sempre il Pd – ricorda il dem – ha fatto ottenere il finanziamento di 389 milioni per la realizzazione del tratto di collegamento tra Modica e Scicli. Attendiamo così che l’esecutivo regionale oltre a dimostrare capacità nel taglio dei nastri si attivi per l’ottenimento da parte del governo nazionale di nuove finanziamenti per il completamento delle altre infrastrutture di collegamento fino a Trapani. Sembra invece – conclude Dipasquale – che il centrodestra con le risorse per le infrastrutture proceda senza una direzione. Prima vuole finanziare il Ponte, poi opportunamente cambia idea, senza che però arrivino nuovi finanziamenti per le necessità della Sicilia”.

Schifani ha parlato di “traguardo importante per la mobilità di tutto il territorio sud-orientale della Sicilia”.