Sicilia, Schifani: “Gli incendi sono prevalentemente dolosi”

'Scenario apocalittico per combinato disposto delinquenti-caldo'

“Diciamo le cose come stanno: purtroppo questi atti sono prevalentemente dolosi, fatti da gente pazza che vive in questi momenti delle esaltazioni patologiche”. Lo ha detto sugli incendi in Sicilia il presidente della Regione, Renato Schifani, intervenendo al Tg4.

“Tutti i siciliani – ha aggiunto – sono chiamati alla responsabilità e alla denuncia pubblica. Se a questi atti delinquenziali accodiamo anche l’esplosione delle temperature, ieri all’aeroporto di Catania c’erano quasi 50 gradi, questo crea un combinato disposto che fa nascere lo scenario apocalittico”.

“I piromani ci sono sempre stati e disgraziatamente continueranno a esserci – ha osservato il governatore – io sono un garantista, sono liberale e avvocato e sono dell’idea che l’aumento delle pene non sia giusto e valido ma, di fronte a certi reati, di grandissimo pericolo sociale, forse un aumento delle pene non farebbe male perché questa gente deve sapere i rischi che corre”.

“Ben venga anche l’uso dei droni – ha sottolineato Schifani – come ha fatto il presidente della Calabria, Roberto Occhiuto. Ce ne faremo carico e lo faremo anche noi. Noi aumenteremo la presenza di telecamere fisse per controllare questi fenomeni così da fungere da deterrenti contro questi pazzi”.

Sugli incendi, ha sottolineato il presidente della Regione, “il sistema ha retto” perché “ha fatto sistema in un momento stressante”. “Vorrei ringraziare anche il ministro dell’Interno – ha aggiunto – che, raccogliendo una mia richiesta, ha disposto l’aumento della presenza dei Canadair, che si sono dimostrati indispensabili per domare gli incendi incontrollabili”.

“Ieri i carabinieri hanno trasmesso un video in cui si vede un ragazzo che si ferma davanti alle campagne, lancia qualcosa e poi si vedono le fiamme”, ha concluso il presidente della Regione.