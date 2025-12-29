Schifani: “La manovra di stabilità è stato un lungo parto”

"Dobbiamo avere il coraggio per modernizzare il regolamento parlamentare"

PALERMO – “La manovra di stabilità è stata un lungo parto, figlio di un sistema regolamentare dell’Assemblea, come ha detto il presidente Gaetano Galvagno e io condivido, che consente un ostruzionismo tale da paralizzare l’aula e le iniziative del governo. Dobbiamo avere il coraggio, e faccio appello a tutte le forze politiche, per modernizzare il regolamento parlamentare, non è solo questione di voto segreto. Mi incontrerò a breve col presidente Galvagno, mi confronterò e valuteremo l’opportunità di sottoporre una riforma che dia regole similari a quelle del Parlamento nazionale, per la funzionalità del sistema regionale e per dare certezze”. Così il presidente della Regione siciliana, Renato Schifani, incontrando la stampa a Palazzo d’Orleans per gli auguri di fine anno.

Parlando dei positivi risultati economici della Sicilia, certificati dalle agenzie di rating e dai report di istituti e centri studi, il governatore Renato Schifani ha sottolineato in particolare l’obiettivo raggiunto dell’azzeramento del disavanzo della Regione e la formazione di un avanzo di oltre 2 miliardi, riconoscendo al suo predecessore Nello Musumeci di avere avviato “il trend di riduzione”.

“All’amico Musumeci – ha detto Schifani – va un doppio grazie da parte dei siciliani, perché ha ridotto di 3 miliardi il disavanzo nonostante il suo governo abbia dovuto gestire la difficile fase del Covid”.

Le immagini dei termovalorizzatori

Il presidente della Regione siciliana Renato Schifani ha mostrato le immagini simulate dei due termovalorizzatori che saranno realizzati in Sicilia. “A febbraio i progettisti dovrebbero consegnare gli schemi degli impianti e stiamo lavorando con Bruxelles per la condivisione del piano rifiuti”, ha detto il governatore.