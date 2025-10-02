Schifani: “Le funzioni di polizia amministrativa passano ai Comuni”

"Ci siamo spesi a lungo per questo decreto legislativo"

PALERMO – “Il decreto legislativo, su cui il mio governo si è a lungo speso dopo anni di attesa, allinea finalmente i Comuni siciliani alla normativa nazionale in materia di concessioni e autorizzazioni proprie delle attività di polizia amministrativa”. Lo dice il presidente della Regione Schifani annunciando che entrerà in vigore il 15 ottobre il decreto legislativo che stabilisce il trasferimento delle funzioni di polizia amministrativa ai Comuni della Sicilia, come avviene già nel resto d’Italia.

“Un risultato importante nel processo di semplificazione e snellimento delle procedure amministrative e nel miglioramento dei servizi per i cittadini”, spiega Schifani.

“Gli enti dell’Isola potranno così più celermente semplificare le attività in materia di autorizzazioni, rilascio di licenze per lo svolgimento di spettacoli, manifestazioni pubbliche e attività similari e concessioni che nella nostra regione sono state finora di competenza dell’autorità pubblica statale”