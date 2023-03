Schifani: “Mai più episodi come quello della bimba diabetica di Partinico”

Il presidente della Regione chiede scusa alla famiglia della piccola di 10 anni

“Mi auguro di non dover più leggere pubbliche denunzie di cittadini siciliani costretti a rivolgersi ai giornali per avere garantito il diritto alla salute. La vicenda della bambina diabetica di Partinico rimasta senza il dispositivo di controllo della glicemia perché all’Asp di Palermo non era più disponibile, con rimpallo di responsabilità, lascia sconcertati, a maggior ragione se coinvolge piccoli pazienti”. Lo dice il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani, con riferimento all’episodio che ha coinvolto la bambina affetta da diabete.

“Desidero chiedere scusa alla mamma e alla famiglia – prosegue Schifani – e mi auguro che vicende come queste non abbiano più a verificarsi. Si tratta di un grave episodio e pertanto rivolgo un richiamo all’azienda sanitaria palermitana per una più efficiente vigilanza su tematiche altamente sensibili come questa”.