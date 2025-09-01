Schifani nomina il garante dei detenuti in Sicilia: è Antonino De Lisi

Avvocato, è anche presidente della Commissione carceri e diritti civili della Camera penale di Palermo

PALERMO – Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, ha annunciato la nomina di Antonino De Lisi, avvocato e attuale presidente della Commissione carceri e diritti civili della Camera penale di Palermo, come nuovo Garante regionale dei diritti dei detenuti.

Schifani e la nomina di De Lisi

De Lisi, professionista con una lunga esperienza nella tutela dei diritti fondamentali, è stato anche avvocato di parte civile in alcuni procedimenti legati alle vittime della strage di Ustica. La sua designazione arriva dopo le dimissioni di Santi Consolo, che ha lasciato l’incarico per motivi personali.

Schifani ha voluto ringraziare il predecessore: “Desidero ringraziare sentitamente Santi Consolo per l’impegno e la dedizione dimostrati nello svolgimento di una funzione tanto delicata. A nome della Regione esprimo gratitudine per il lavoro svolto e i migliori auguri per il futuro”.

Il governatore si è poi rivolto al nuovo Garante: “Rivolgo i miei auguri di buon lavoro ad Antonino De Lisi, certo che la sua esperienza e sensibilità verso il mondo carcerario saranno preziose per garantire il rispetto dei diritti e la dignità delle persone detenute”.