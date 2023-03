Schifani riceve il presidente della Commissione Ue per lo sviluppo

Il primo di una serie di incontri.

1' DI LETTURA

PALERMO – Il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani ha ricevuto oggi a Palazzo d’Orléans il presidente della commissione per lo Sviluppo regionale (Regi) del Parlamento europeo, l’eurodeputato francese Younous Omarjee.

Nel corso dell’incontro si è parlato, tra i vari temi, di programmazione dei fondi comunitari e della partecipazione della Sicilia a un progetto destinato alle isole europee. Quello di oggi fa parte di una serie di incontri che il presidente Schifani ha in programma con i rappresentanti della Commissione europea per migliorare l’interlocuzione tra la Regione e l’Europa.