Schifani incontra Lorefice, si è parlato della legge contro le dipendenze

PALERMO – Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani è stato ricevuto dall’Arcivescovo di Palermo Monsignore Corrado Lorefice per condividere l’urgenza dell’avvio dell’iter parlamentare della proposta di legge “Dalla dipendenza all’interdipendenza” – Per un sistema integrato e diffuso di prevenzione: trattamento, riduzione del danno e inclusione sociale in materia di dipendenze patologiche.

Il testo, consegnato il 25 luglio del 2023 al presidente dell’assemblea Regionale Siciliana Gaetano Galvagno, mira a colmare l’assenza nella nostra regione di una legge quadro sulle dipendenze patologiche e di un quadro normativo di riferimento per i diversi livelli di intervento e di assistenza.

La proposta è il frutto dell’impegno e del cammino condiviso da diverse realtà: Arcidiocesi di Palermo, Università degli Studi di Palermo, Sos Ballarò, Rete Riduzione del Danno, La Casa di Giulio e Ourvoice. Il presidente della Regione, accogliendo le sollecitazioni e le preoccupazioni dell’Arcivescovo di fronte al dilagare dello spaccio di sostanze stupefacenti tra i giovani e i giovanissimi, ha assicurato il proprio interessamento per accompagnare l’iter di approvazione della proposta di legge e, nel frattempo, di procedere al finanziamento di qualche stralcio.