Schillaci (M5s): “Carenza di personale va affrontata con una riforma”

PALERMO – “La cronica carenza di dirigenti nell’Amministrazione regionale non può essere affrontata con un pannicello caldo, come quello adottato dagli assessorati alla Salute e all’Economia finalizzato ad assumere il personale comandato, proveniente da altri enti pubblici”, lo afferma Roberta Schillaci, vice capogruppo del Movimento Cinquestelle all’Assemblea regionale siciliana.

“Siamo davanti al tentativo maldestro di affrontare un’esigenza reale sì, ma che meriterebbe una soluzione diversa, cioè una riforma legislativa che aprirebbe le porte della Regione a tanti giovani per ricoprire ruoli dirigenziali. Da oltre vent’anni esiste una legge in materia che, però, ha portato progressivamente ad un esaurimento dei ruoli dirigenziali in Sicilia“.

“Il governo – ha aggiunto la deputata facendo seguito a quando pubblicato da LiveSicilia – Schifani affronti seriamente il problema e modifichi la proposta di legge sulla dirigenza, concertandola con i sindacati e recependo anche i suggerimenti. Noi siamo pronti al confronto in Parlamento, sebbene finora sulla riforma non ci sia stata alcuna condivisione”.

“Davanti a molteplici sfide di questo tempo che viviamo la Regione è ferma all’età paleozoica. Non c’è più ragione di rinviare una legge organica per le nuove assunzioni – ha concluso la vice capogruppo del M5S – , attraverso concorsi che diano nuova linfa e reperendo così competenze certamente più smart e multitasking, col fine quindi di evitare la fuga dei cervelli”.