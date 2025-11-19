Schillaci “Nel 2026 Fondo sanitario nazionale a quota 142,9 miliardi”

ROMA (ITALPRESS) – “Il Fondo sanitario nazionale finanzia esclusivamente il fabbisogno standard per i Livelli essenziali di assistenza: la spesa sanitaria del documento programmatico include invece anche altri enti extra Lea. Nel 2022 il Fondo era di 125 miliardi, nel 2026 raggiungerà 142,9 miliardi: è comodo parlare di tagli, ma i dati dicono il contrario. La spesa sanitaria oscilla in funzione del Pil: nel 2026 il rapporto Fondo-Pil aumenterà proprio grazie alle risorse stanziate da questo governo, mentre la previsione di spesa sanitaria resterà al 6,5%”. Così il ministro della Salute, Orazio Schillaci, durante il question time a Montecitorio.

“Il nostro obiettivo è e resta sostenere un Servizio sanitario nazionale efficiente, in cui ognuno svolga il proprio compito e osservi le norme”, ha aggiunto. “Dal suo insediamento questo governo ha riservato un crescente impegno a favore della sanità pubblica, come testimoniano i dati relativi all’incremento del Fondo sanitario nazionale: tuttavia la qualità dei servizi sanitari non dipende solo dall’ammontare delle riforme finanziarie, ma anche dalla gestione, dalla programmazione e dalla capacità di rispondere ai bisogni dei cittadini sul territorio”, ha concluso Schillaci.

