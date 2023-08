A Sciacca la festa per i 100 anni dell’Aeronautica militare

Commemorazioni nell'Aeroporto fantasma

SCIACCA (AG) – È stata celebrata oggi a Sciacca, in provincia di Agrigento, con una cerimonia che si è svolta in località Scunchipani, nei luoghi dove durante la Seconda guerra mondiale si trovava la base aerea poi diventata nota come “Aeroporto fantasma”, la ricorrenza del centesimo anniversario della fondazione dell’Aeronautica militare.

È stato il colonnello Daniele Donati, comandante del 37° Stormo di Trapani Birgi, a deporre una corona di fiori in memoria di tutti i caduti. “Abbiamo il dovere di tramandare la conoscenza”, ha detto.

L’aeroporto militare di Sciacca fu costruito nel 1939. Piste di decollo e atterraggio e capannoni per il personale militare furono abilmente mimetizzate tra le piante d’ulivo, rendendo quasi impossibile l’identificazione da parte degli aerei nemici. Da qui la definizione di “Aeroporto fantasma”.

Dopo la commemorazione in campagna, la manifestazione odierna si è spostata in centro abitato, in piazza Scandaliato, dove alcuni Eurofighter hanno simbolicamente sorvolato la zona. E proprio in piazza, all’interno della villetta San Domenico, è stata deposta un’altra corona di fiori in memoria del maggiore di Sciacca Giuseppe Palminteri, morto 9 anni fa in una collisione tra velivoli durante un’esercitazione nei cieli di Ascoli Piceno.

Tra i presenti alla cerimonia anche Luciano Dabbene, figlio del tenente milanese Giordano Dabbene, che nel 1941 precipitò col suo aeroplano appena decollato dall’Aeroporto fantasma a causa di un guasto tecnico.

Le commemorazioni per il centenario dell’Aeronautica si concluderanno stasera con la presentazione del libro fotografico dal titolo “Mille scatti di guerra. Sciacca 1940-1943. L’Aeroporto Fantasma” dello studioso saccense Nicola Virgilio.