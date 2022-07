Sciacca, l’autista del Comune è malato: il sindaco lo sostituisce

Il primo cittadino si è messo alla guida per andare a un appuntamento in un assessorato regionale

1' DI LETTURA

SCIACCA – L’unico autista in pianta organica al comune di Sciacca (Agrigento) è in malattia e stamattina a sostituirlo è stato il sindaco, Fabio Termine. Ha chiesto al segretario generale il permesso di potere guidare personalmente la vettura di servizio, quella deputata proprio agli spostamenti istituzionali o di rappresentanza del primo cittadino per le missioni fuori città.

Termine oggi doveva andare urgentemente a Palermo, per un incontro in un assessorato regionale. Nessun altro impiegato del comune possiede la qualifica di autista, di conseguenza nessuno poteva accompagnarlo. E così è stato lo stesso sindaco a mettersi alla guida dell’auto del Comune pur di raggiungere il capoluogo, trasformandosi in autista di se stesso.