Sciacca, perdita di gas davanti l’ospedale: scatta l’allarme

Il traffico veicolare è stato bloccato e i vigili del fuoco sono al lavoro

SCIACCA (AGRIGENTO) – Un intenso odore di gas, avvertito da alcune persone, ha fatto scattare l’allarme a Sciacca, in provincia di Agrigento, proprio di fronte l’ospedale Giovanni Paolo II, in via Pompei.

I controlli hanno permesso di accertare la rottura di una tubazione del sottosuolo, che sarebbe avvenuta a causa di un cedimento stradale. È stato chiuso il traffico veicolare e nella zona è presente anche una stazione di servizio.

Sul posto anche i tecnici della protezione civile comunale e gli addetti della società fornitrice di gas metano.