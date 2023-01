Sciacca, choc per la morte di una 14enne: oggi i funerali

Il dolore sui social per la scomparsa improvvisa di Elisabetta Fisco

SCIACCA (AGRIGENTO) – Saranno celebrati alle 15:30 di oggi pomeriggio, lunedì 9 gennaio, nella chiesa Maria vergine di Loreto, in contrada Perriera, a Sciacca (Agrigento), i funerali di Elisabetta Fisco, la ragazza di 14 anni morta domenica mattina dopo un malore. Per i medici non c’è stato nulla da fare nonostante le cure approntate.

Il dolore sui social

Inutile la corsa all’ospedale Giovanni Paolo II di Sciacca, dove la ragazza era stata trasportata la sera prima dopo un attacco di febbre molto violento. Sui social in tanti hanno espresso la loro vicinanza alla famiglia Fisco, molto conosciuta nella città delle terme per via del padre della ragazza, il giornalista di Tele Radio Sciacca Toni Fisco. “Attoniti, di fronte al dolore immenso che ha colpito una delle famiglie più belle che abbiamo mai avuto la fortuna di incontrare”, scrive Paola Caridi, mentre Alessandro Capurro, amico della famiglia Fisco, ricorda: “La vita purtroppo è imprevedibile e talvolta incomprensibile, mette a dura prova le persone anche con dolori ed accadimenti difficilmente sopportabili e che vanno contro natura….. come la perdita per un genitore della propria figlioletta”. E dai tanti messaggi social traspare anche l’amore di Elisabetta per il canto: “Fai buon viaggio piccola Elisabetta – scrive Pippo Santangelo – adesso la tua splendida voce allieterà gli angeli a te vicini …”.