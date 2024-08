Sciacca, Tamajo inaugura lo sportello della Camera di commercio

Il taglio del nastro con l'assessore regionale alle Attività produttive

SCIACCA – L’assessore regionale alle Attività produttive, Edy Tamajo, ieri a Sciacca ha inaugurato ufficialmente il nuovo sportello per i servizi di firma digitale e Spid della Camera di Commercio di Agrigento, realizzato in un immobile comunale. Presenti il commissario straordinario dell’ente camerale, le autorità locali, rappresentanti delle associazioni di categoria e imprenditori del territorio.

Lo sportello nasce da un’intesa tra la Camera di Commercio e il Comune, con l’obiettivo di fornire supporto e assistenza ai cittadini e alle realtà imprenditoriali del comprensorio, facilitando l’accesso a servizi necessari anche per lo sviluppo e la crescita delle aziende.

“Uno strumento – ha sottolineato Tamajo – che avvicina ulteriormente le istituzioni alle imprese. Un altro passo avanti per sostenere le attività produttive della nostra regione, specialmente in un momento in cui è necessario promuovere la ripresa economica e l’innovazione. Il governo Schifani è al fianco delle aziende e intende promuoverne la crescita. Abbiamo risorse importanti da spendere nell’ambito della nuova programmazione e lo faremo attraverso bandi e avvisi dedicati”. Lo sportello della Camera di Commercio sarà aperto al pubblico, da settembre, il mercoledì dalle ore 16 alle 19.