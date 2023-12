Sciopero dei trasporti per venerdì 15, Salvini firma ordinanza e lo riduce

Il ministro: “Devo garantire la mobilità a 20 milioni di italiani"

Sciopero dei trasporti previsto per venerdì 15 dicembre 2023. Lo stop inizialmente era previsto per l’intera giornata, ma il ministro Salvini ha firmato la presentazione riducendolo a 4.

“Il diritto a chiedere salari più adeguati è sacrosanto – ha dichiarato il ministro -, ma questo non può paralizzare l’Italia per un giorno intero, a ridosso del Natale. Da ministro dei Trasporti devo garantire la mobilità ai 20 milioni di italiani che quotidianamente prendono un mezzo pubblico: è mio diritto ma anche mio dovere”.

L’unione sindacale di base Usb, al termine del confronto al ministero, ha annunciato che disubbidirà, scioperando per 24 ore. Saranno rispettate fasce di garanzia per i servizi essenziali. Inoltre i sindacati si rivolgeranno al Tar per sospendere l’ordinanza e chiederanno un incontro urgente alla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, per capire se l’aggressione al diritto di sciopero è “volontà comune di tutto il governo”.

Cub Trasporti, Cobas, Adl Cobas e Sgb, hanno preannunciato altre iniziative di lotta come “bus lumaca”, a partire dal 15. La protesta era prevista per lunedì 27 novembre, ma per evitare una precettazione analoga, è stata spostata a venerdì. Ieri Salvini ha proposto senza successo, al tavolo con sindacati e associazioni datoriali, un ulteriore momento di confronto, congelando la mobilitazione. Secondo quanto riferiscono i sindacati le associazioni datoriali si sarebbero opposte, rifiutando di entrare nel merito delle rivendicazioni degli autoferrotranvieri che vanno dai salari alla sicurezza per gli addetti e i passeggeri, a investimenti pubblici per il settore e al no alle privatizzazioni.