Sciopero generale della Cgil, a Palermo la manifestazione regionale

Concentramento venerdì 12 dicembre a Porta Felice

PALERMO – Venerdì 12 dicembre, nel giorno dello sciopero generale proclamato dalla Cgil contro la legge di Bilancio del governo Meloni, si terrà a Palermo una manifestazione a carattere regionale alla quale parteciperanno anche rappresentanze dell’associazionismo democratico, antimafia e giovanile. In Sicilia il sindacato ha esteso la protesta anche nei confronti del governo regionale e della sua legge Finanziaria “asfittica, costruita su logiche clientelari, che non dà risposte ai problemi della Sicilia, dei siciliani dei giovani”, dice il segretario della Cgil Sicilia, Alfio Mannino.

Questo il programma della giornata: Il concentramento sarà alle 9.30 a Porta Felice (Piazza Santo Spirito) dove confluiranno i manifestanti provenienti da tutta la Sicilia. Il corteo percorrerà corso Vittorio Emanuele. Durante il corteo si susseguiranno interventi di delegati e delegate che parleranno delle principali vertenze aperte in Sicilia: da quella dei precari degli enti locali e della sanità, a quelle dell’industria, del sistema dei trasporti, per citarne alcune. Parleranno anche rappresentanti delle associazioni studentesche e giovanili. Dal palco di piazza Indipendenza, poi, sarà la volta dei comizi.

Parleranno Carmelo Traina, portavoce del “Patto per Restare”, movimento nato nell’Isola per iniziativa di una sessantina di associazioni giovanili; Luisa Impastato, nipote di Peppino, in rappresentanza delle associazioni antimafia, Alfio Mannino, segretario generale della Cgil Sicilia, Serena Sorrentino, della Cgil nazionale.