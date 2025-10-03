Sciopero in tutta Italia, stop ai mezzi di trasporto e scuole

Il garante l'ha definito illegittimo

ROMA – Sciopero generale in Italia, oggi venerdì 3 ottobre, contro l’abbordaggio israeliano delle barche della Global Sumud Flotilla. Ad indirlo sono stati Cgil e Usb.

Il garante ha definito illegittimo lo sciopero perché senza preavviso. Attesi disagi nei trasporti, nella scuola e in vari settori pubblici e privati. Agitazioni anche a livello locale sui mezzi pubblici, problemi sulle autostrade per lo sciopero del personale e disagi al traffico nella città visti gli annunciati 100 cortei in tutta Italia.

​Ad incrociare le braccia anche il personale delle autostrade e i taxi (dalle 00.01 alle 24), con astensione dall’intera giornata o di una parte. Per il traffico aereo, stop dalle 00.01 alle 24 nel rispetto delle fasce di garanzia dalle ore 7 alle ore 10 e dalle ore 18 alle ore 21 del personale di volo delle compagnie ad eccezione del personale comandato per i voli garantiti, del personale di terra degli aeroporti intera ad eccezione del personale comandato dalle aziende per l’effettuazione dei servizi minimi. Nei porti i lavoratori si fermano per un’intera prestazione giornaliera. ​Sciopero anche per le scuole e la sanità.

I disagi a Roma

Nella capitale si registrano ritardi fino a 80 minuti alla stazione Termini di Roma. I monitor in stazione avvisano i passeggeri che fino alle ore 20.59 di oggi, i treni potranno subire ritardi o variazioni per uno sciopero nazionale del personale del gruppo Fs italiane, Italo e Trenord.

