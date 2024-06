ScN chiede di revocare l’incarico a Dario Cartabellotta

"Ha modificato le regole relative alla vendemmia verde l'ultimo giorno utile"

PALERMO – Sud chiama Nord chiede la revoca dell’incarico di direzione generale del Dipartimento regionale Revoca dell’incarico di direzione generale del Dipartimento regionale dell’agricoltura al dottor Dario Cartabellotta.

“La gestione delle politiche agricole regionali deve essere basata su principi di trasparenza, chiarezza normativa e stabilità, garantendo agli agricoltori certezza nelle decisioni e nei regolamenti che influenzano direttamente il loro operato e i loro investimenti” spiega il deputato regionale di Sud chiama Nord Giuseppe Lombardo.

La richiesta di revoca nasce dalla considerazione che il 30 maggio 2024 “il Dirigente generale del Dipartimento regionale dell’agricoltura, dott. Dario Cartabellotta, ha modificato le regole relative alla vendemmia verde l’ultimo giorno utile, creando confusione e disagi tra gli agricoltori e provocando un impatto significativo sulle pianificazioni e le aspettative degli agricoltori che avevano già preso decisioni basate sulle regole precedentemente comunicate”.

Ma non solo perché “il dott. Cartabellotta ha sostenuto, senza fornire adeguate spiegazioni, l’impossibilità di cumulare i contributi della vendemmia verde con gli indennizzi delle misure agroambientali, penalizzando gli agricoltori che, in buona fede, avevano programmato le loro attività considerando il cumulo delle misure di sostegno come possibile e legittimo, come peraltro già fatto per la vendemmia verde 2020 senza nessuna contestazione da parte del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, dell’Agea e degli organi Unionali competenti” si legge.

“La condotta del dott. Cartabellotta ha provocato gravi disagi economici e organizzativi agli agricoltori, mettendo a rischio la loro sostenibilità economica e causando potenziali danni a lungo termine al settore viticolo regionale” prosegue Lombardo che ricorda come la fiducia degli agricoltori nelle istituzioni regionali sia “fondamentale per il buon funzionamento delle politiche agricole e per il mantenimento di un settore agricolo forte e sostenibile” senza dimenticare che “la gestione delle politiche agricole richiede un alto grado di responsabilità e competenza al fine di evitare decisioni improvvisate e dannose che possono compromettere la fiducia degli agricoltori e la stabilità del settore”.

Oltre a chiedere la revoca del dott. Dario Cartabellotta i deputati regionali del gruppo Sud chiama Nord chiedono al Governo regionale una revisione immediata delle decisioni prese riguardo la vendemmia verde per trovare una soluzione che possa mitigare i danni subiti dagli agricoltori e ristabilire un quadro normativo chiaro e stabile.