Scoglitti, la tragedia in mare e il dolore: “Alex, riposa in pace eroe”

Numerosi messaggi, lutto a Vittoria, le parole del sindaco

VITTORIA (RAGUSA) – “Riposa in pace Alex …cugino un grande Eroe “. Giusy Capuzzello è la cugina di Alex, il 17enne morto al largo di Scoglitti dopo aver provato a salvare un amico. Oggi è il giorno del dolore a Vittoria. Non si contano i messaggi di cordoglio dopo quel pomeriggio di tragedia in mare.

Scoglitti, il dolore

“Rip in pace angioletto purtroppo ieri è stata una giornata ventosissima e ti ritrovavi da un’estremità all’altra senza accorgertene. Il mare tradisce con facilità”. Quello di Rosi è il primo di un lunghissimo elenco di messaggi pubblicati dopo che si è diffusa la notizia della morte di Alessandro Capuzzello. Gli amici lo conoscevano come Alex.

La ricostruzione della tragedia

Alex stava nuotando con due amici. Uno di loro era in difficoltà a causa della forte risacca e il 17enne ha provato ad aiutarlo, più volte. Fino a quando ha perso i sensi, come hanno constatato i soccorritori della capitaneria di porto, intervenuti con un gommone. Inutili i tentativi di rianimarlo, il 17enne è morto durante il viaggio verso l’ospedale.

I messaggi: “Un eroe”

“Se è morto per aiutare il suo amico – scrive Paolo P. – , sei un eroe vivrai in eterno in cielo che il signore ti accolga tra le Sue braccia”. “Riposa in pace piccolo angelo ..dio mio aiuta la famiglia…”, scrive una conoscente. La pagina facebook ‘Scoglitti nel cuore’ parla di “sgomento e dolore per il 17enne di Vittoria che si sarebbe tuffato nel tentativo “eroico” di salvare un suo amico in difficoltà con i flutti impetuosi del mare agitato”.

Lutto a Vittoria

Il sindaco di Vittoria Francesco Aiello ha sospeso, in segno di lutto, tutte le manifestazioni previste per oggi. “La morte per annegamento di una ragazzo di 17 anni sconvolge tutti noi” ha dichiarato il primo cittadino. “Esprimo il cordoglio mio e dell’Amministrazione e mi unisco al dolore della famiglia”, conclude.