Ritrovata Debora Platano, la ragazza scomparsa da Partinico

A darne l’annuncio la sorella Piera: "Grazie alle forze dell'ordine"

1' DI LETTURA

PARTINICO (PA) – E’ stata ritrovata nel primo pomeriggio di oggi, mercoledì 9 agosto, Debora Platano. La ragazza di 29 anni, di Partinico, in provincia di Palermo, è scomparsa lunedì scorso 7 agosto. A darne l’annuncio la sorella Piera che in questi giorni attraverso i social aveva lanciato l’allarme: “Ringrazio tutti per la condivisione, mia sorella è stata ritrovata – si legge in un post su Facebook-. Ringrazio le forze dell’ordine”.

Dalle prime informazioni sembra che la ragazza si sia allontanata da casa volontariamente. Al momento, non sono stati resi noti i motivi che hanno spinto la ragazza ad allontanarsi. Null’altro al momento trapela, né le condizioni di salute né tantomeno dove è stata ritrovata. I familiari sono rimasti in grande apprensione per via delle precarie condizioni di salute della giovane.

Proprio nei giorni scorsi la sorella Piera aveva, infatti, lanciato l’appello sui social per rintracciarla, spiegando che Debora aveva bisogno dei medicinali per restare in vita.