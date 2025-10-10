Scomparso da 10 giorni a Palermo: trovato senza vita in ospedale

Il 30 settembre era sparito dal pronto soccorso di Villa Sofia

PALERMO – Le ricerche di Giovanni Cuvello, l’uomo scomparso da dieci giorni a Palermo, si concludono in modo tragico. E’ stato trovato senza vita all’ospedale Villa Sofia, all’interno di un locale tecnico al nono piano del padiglione polichirurgico. “Siamo stati avvisati nel primo pomeriggio – dice a LiveSicilia la sorella dell’uomo, Patrizia Cuvello – ci siamo subito recati in ospedale”.

I familiari: “Cosa è successo a Giovanni?”

“Dopo essere stato sottoposto agli accertamenti medico-legali, è stato trasportato in camera mortuaria, dove noi familiari l’abbiamo trovato. Siamo sconvolti, non sappiamo cosa sia accaduto. Cosa ha fatto mio fratello in questi dieci giorni? Cosa gli è successo?”. Il 73enne, che abitava nella zona di via Montepellegrino, aveva chiamato un’ambulanza la sera del 30 settembre perché aveva accusato problemi respiratori. Era stato trasportato al pronto soccorso.

Il trasporto in ospedale e la scomparsa

“E’ stato registrato poco prima delle 19 – ha raccontato la sorella – ci hanno detto di averlo chiamato intorno alle 20,30, ma di non averlo trovato”. Da quel momento, di Giovanni Cuvello non c’è più stata alcuna traccia. I familiari, disperati, ne hanno denunciato la scomparsa, hanno diffuso appelli sui social, si sono rivolti a Chi l’Ha Visto. Le ricerche sono partite subito: sono state passate al setaccio le zone vicine all’ospedale, compreso il Parco della Favorita.

L’ospedale: “Attendiamo le indagini”

“E’ incredibile, paradossale – prosegue la sorella -. Siamo distrutti dal dolore e dall’incredulità. Vogliamo sapere cosa è successo”. “Esprimiamo il nostro cordoglio alla famiglia – dicono dall’azienda ospedaliera Villa Sofia-Cervello, ma attendiamo l’esito delle indagini perché è necessario chiarire cosa è accaduto. Gli organi competenti, da noi subito contattati, accerteranno le circostanze”.