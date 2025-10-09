“Mio fratello è sparito nel nulla, aiutateci a trovarlo”

Ricerche nel Parco della Favorita. Giovanni Cuvello è scomparso da 8 giorni

PALERMO – “Sono incredula, non riesco a capire che fine abbia fatto mio fratello”. Patrizia è la sorella di Giovanni Cuvello, 73enne palermitano di cui si sono perse le tracce il 30 settembre. Da allora sono trascorsi nove giorni e tra i suoi familiari crescono angoscia e paura: “Temiamo gli sia successo qualcosa di brutto, chiediamo l’aiuto di tutti”.

“Si è allontanato da Villa Sofia ed è scomparso”

Cuvello, ex fruttivendolo che abita nella zona di via Montepellegrino, da giovane lavorava a Novara. Poi il ritorno a Palermo, circa trent’anni fa. Da allora vive nello stesso palazzo in cui abita la sorella. “La sera della scomparsa si sarebbe allontanato dall’ospedale Villa Sofia – racconta -. Era stato trasportato al pronto soccorso da un’ambulanza, in seguito ad un malore. È stato registrato intorno alle 18.45, ci hanno detto di averlo chiamato alle 20,30, ma di non averlo più trovato in attesa. Non siamo stati avvisati”.

Giovanni Cuvello

Le ricerche nel Parco della Favorita

Da quel momento, i familiari non hanno più avuto alcuna notizia di Giovanni Cuvello. Hanno denunciato la sua scomparsa e le forze dell’ordine hanno subito avviato le ricerche dell’uomo, ma ogni tentativo è finora caduto nel vuoto. I vigili del fuoco in queste ore stanno battendo palmo a palmo il Parco della Favorita, anche l’area vicino all’ospedale è già stata perlustrata.

“Lo stiamo cercando ovunque”

La sera della scomparsa la zona era particolarmente caotica perché allo Stadio Renzo Barbera si stava svolgendo la partita Palemro-Venezia. “Noi stessi ci siamo messi alle ricerche – prosegue Patrizia -. Abbiamo percorso più volte il tragitto degli autobus che partono dalla zona di Villa Sofia, ipotizzando che potrebbe essersi spostato con i mezzi pubblici, ma niente, nessuna traccia. Siamo andati a Monte Pellegrino, dove ogni tanto si reca e dove in tanti lo conoscono. Ma nessuno l’ha vistoda quelle parti”.

Scomparso a Palermo: “Ha problemi di salute”

“Non sappiamo più cosa fare, né cosa pensare. Mio fratello è autonomo – prosegue – ma soffre di problemi respiratori e ha bisogno della bombola dell’ossigeno. Non può aver fatto molta strada”. Giovanni Cuvello non ha con sé i documenti, né il cellulare. La sera in cui è stato trasportato in ospedale indossava pantaloni grigi e una felpa nera con dei disegni. Ha gli occhi azzurri e i capelli brizzolati.

La denuncia a “Chi l’ha visto?”

“Chiediamo di diffondere la sua foto il più possibile – aggiunge la sorella dell’uomo scomparso a Palermo – siamo molto preoccupati, abbiamo paura stia male”. I familiari si sono nel frattempo rivolti al programma Chi l’ha Visto, per rinnovare il loro appello. “Chi dovesse riconoscerlo può segnalarlo alla trasmissione, contattare noi ai numeri 320.2282480 o 338.8907054 o segnalarlo alle forze dell’ordine”.