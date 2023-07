Scomparso tra le campagne di Cinisi, l’appello dei familiari

Luigi Firenze si è allontanato da casa domenica. La sua Panda ritrovata a Piano Margi. Ricerche in corso

PALERMO – Proseguono da domenica le ricerche di Luigi Firenze, originario di Partanna Mondello a Palermo. La famiglia aveva lanciato un appello a chiunque avesse visto l’uomo, allontanatosi da casa domenica alle 5 del mattino.

Nella serata di martedì era stata trovata la sua macchina, una Panda gialla, a Piano Margi nel territorio comunale di Cinisi, ad una ventina di chilometri dal capoluogo siciliano. Le ricerche dell’uomo da allora non si sono interrotte e sono ancora in corso.

Luigi Firenze, un pensionato di 80 anni, si sarebbe allontanato da casa per andare in campagna a cercare lumache, forse si è smarrito dopo aver posteggiato la propria auto in contrada Margi. Oltre ai vigili del fuoco del comando provinciale di Palermo, e i tecnici del soccorso alpino sono in azione anche i i volontari della protezione civile Era Palermo di Era Rescue con le proprie unità cinofile di ricerca.

Le squadre di soccorso hanno cercato per tutta la notte e continuano a cercare nella giornata di oggi nella vasta zona montana sopra il centro abitato di Cinisi, ma purtroppo ad adesso le ricerche non hanno dato esito positivo, non si sono trovate tracce di Luigi Firenze. Nella sua auto erano stati trovati sia il telefono cellulare che un pacchetto di sigarette.