Scontri 23 maggio per la strage di Capaci: presentata interrogazione parlamentare

PALERMO – Alleanza Verdi Sinistra ha presentato un’interrogazione parlamentare al Governo, primo firmatario Nicola Fratoianni e ha chiesto che l’esecutivo acquisisca “ogni elemento utile a valutare eventuali responsabilità da parte della questura e della prefettura di Palermo nella gestione dell’ordine pubblico in occasione della manifestazione nell’anniversario della strage di Capaci“.

“Vogliamo anche sapere se siano state impartite disposizioni da altri organismi facenti capo al ministero dell’Interno che hanno condizionato le scelte degli operatori di polizia presenti che hanno avuto come conseguenza l’intervento immotivato contro i manifestanti”, si legge nell’interrogazione.

Il 23 maggio scorso un gruppo di manifestanti, che aveva organizzato un corteo autonomo rispetto a quello “ufficiale” della Fondazione Falcone, è stato caricato dalla polizia mentre tentava di raggiungere l’Albero Falcone.

“In 30 anni di celebrazioni dell’anniversario della strage di Capaci non era mai accaduto che ad un corteo antimafia venisse impedito di raggiungere un luogo simbolo delle lotte per la legalità e anche le parole utilizzate dalla questura di Palermo che ha messo in contrapposizione le celebrazioni organizzate dalla Fondazione Falcone con l’iniziativa del coordinamento 23 maggio rappresentano un pessimo segnale”, conclude.