Scontro auto-moto in provincia di Agrigento, morto un 17enne

CIANCIANA (AGRIGENTO) – Un ragazzo di 17 anni, Danilo Acquisto, è morto in un incidente stradale avvenuto nella notte nei pressi del bivio per Ribera, nel territorio di Cianciana, in provincia di Agrigento.
Il 17enne, secondo una prima ricostruzione, viaggiava a bordo di uno scooter quando, per cause ancora in corso di accertamento, si è scontrato con un’autovettura.
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Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, ma il diciassettenne è deceduto a causa delle gravi ferite riportate nell’impatto.
Sono in corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica dello scontro e chiarire le cause dell’incidente.