 Incidente in provincia di Agrigento, morto 17enne
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Scontro auto-moto in provincia di Agrigento, morto un 17enne

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Sono in fase di accertamento le cause dell'incidente
LA TRAGEDIA
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CIANCIANA (AGRIGENTO) – Un ragazzo di 17 anni, Danilo Acquisto, è morto in un incidente stradale avvenuto nella notte nei pressi del bivio per Ribera, nel territorio di Cianciana, in provincia di Agrigento.

Il 17enne, secondo una prima ricostruzione, viaggiava a bordo di uno scooter quando, per cause ancora in corso di accertamento, si è scontrato con un’autovettura.

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Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, ma il diciassettenne è deceduto a causa delle gravi ferite riportate nell’impatto.

Sono in corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica dello scontro e chiarire le cause dell’incidente.

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