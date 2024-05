Il giovane è stato trasportato all'ospedale San Giovanni Di Dio

RAFFADALI – Incidente a Raffadali, in provincia di Agrigento, dove mercoledì sera si è verificato uno scontro tra un’auto e uno scooter.

Un 15enne che era alla guida della moto in via A18 è rimasto ferito, fortunatamente non è in pericolo di vita ma ha riportato diversi traumi ed escoriazioni.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, la polizia locale e il personale del 118. Il giovane è stato trasportato all’ospedale San Giovanni Di Dio di Agrigento.