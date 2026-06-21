 Sparatoria a Catania fra clan rivali, due arresti per tentato omicidio
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram

Scontro fra clan a Catania, due arresti per tentato omicidio

violenza sessuale
Decidi tu come informarti
su Google.
Aggiungi LiveSicilia
alle tue Fonti preferite:
quando cercherai
una notizia, ci troverai
più facilmente.
AGGIUNGI
Le indagini della squadra mobile
SAN GIOVANNI GALERMO
di
1 min di lettura

CATANIA – Due persone, vicine al clan Cappello di Catania, sono state arrestate per tentato omicidio, porto e detenzione illegale di arma con l’aggravante del metodo mafioso. In cella anche la vittima dell’agguato, ritenuta vicino alla famiglia Santapaola, e accusata di porto e detenzione illegale di arma da sparo.

Il provvedimento nasce dalle indagini della Squadra Mobile, coordinate dalla Dda, iniziate la notte del 15 febbraio quando un uomo ferito da colpi di pistola venne portato in ospedale. Grazie a intercettazioni ambientali e telefoniche e all’analisi di immagini prese dal sistema di videosorveglianza, si è accertato che l’agguato era nato nell’ambito di contrasti, scoppiati dopo una lite in discoteca, tra un gruppo criminale di San Giovanni Galermo collegato al clan mafioso Cappello-Bonaccorsi e il familiare di un esponente di Cosa nostra catanese.

Secondo gli inquirenti, saputo della rissa nel locale, la vittima, fratello di uno dei ragazzini coinvolti nella lite, ed altri cinque del rione San Giorgio sarebbero andati nel quartiere San Giovanni Galermo per vendicarsi, ma avrebbero trovato ad attenderli, armi in pugno, gli esponenti del gruppo rivale. I due clan si sarebbero affrontati a più riprese colpendosi. Nella sparatoria è rimasta ferita la vittima finita oggi in cella insieme a due degli aggressori.

Leggi qui tutte le notizie di Catania
Si parla di:

Partecipa al dibattito: commenta questo articolo
CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA.IT

Articoli Correlati

Segui LiveSicilia sui social


Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!
SEGUICI