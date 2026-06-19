Un 18enne è ricoverato in rianimazione

SIRACUSA – Un quindicenne è morto in seguito ad un incidente stradale avvenuto stamane dopo le 2 in viale Epipoli, zona nord di Siracusa.

La prima ricostruzione dell’incidente

Secondo una prima ricostruzione sembra sia avvenuto un impatto frontale tra due motocicli. Il quindicenne è stato soccorso e trasferito in ospedale dove è deceduto per le gravi lesioni riportate.

Un altro giovane, di 18 anni, è ricoverato nel reparto di rianimazione. In corso di accertamento le condizioni di un terzo giovane, anche lui rimasto ferito.

La polizia municipale sta effettuando i rilievi per accertare la dinamica dell’incidente avvenuto in prossimità di una rotatoria.

Nella giornata di ieri si è verificato un altro incidente mortale, questa volta lungo la Palermo-Agrigento. Nello scontro ha perso la vita una donna di 54 anni.