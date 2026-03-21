 Incidente fra un auto e una microcar a Roma, muore un 17enne
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Scontro fra un auto e una microcar a Roma, muore un 17enne

L'incidente alle 2 di notte
LA TRAGEDIA
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1 min di lettura

ROMA – Incidente mortale nella notte su via Cristoforo Colombo a Roma, sulla carreggiata in direzione Ostia. A scontrarsi, intorno alle 2, un’auto e una microcar. Nell’impatto è morto un ragazzo di 17 anni al volante della microcar, mentre il passeggero è rimasto ferito ed è stato trasportato in ospedale.

Ferito anche l’uomo alla guida dell’auto, un 53enne italiano, trasportato in ospedale dove è stato sottoposto inoltre agli accertamenti di rito sull’assunzione di alcol e droga. Entrambi i veicoli coinvolti sono stati sequestrati dagli agenti del IX Gruppo Eur, impegnati a ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto.

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