Scontro frontale tra due auto a Pisticci: un morto e un ferito

L'incidente mortale sulla Statale 407 Basentana

MATERA – Un uomo di 91 anni è morto stamattina in un incidente stradale avvenuto – per cause in fase di accertamento da parte delle forze dell’ordine – sulla strada statale 407 Basentana, nei pressi di Pisticci (Matera).

Secondo quanto si è appreso, l’anziano, che era residente a Pisticci, era alla guida di una Fiat Panda che si è scontrata frontalmente con una Dacia Sandero, guidata da un giovane di 25 anni, rimasto ferito in maniera lieve. L’Anas ha disposto la chiusura temporanea della strada statale. Sul posto anche gli operatori sanitari del 118 Basilicata soccorso e i vigili del fuoco.